شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يُجدد رفضه للصفقات التبادلية خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسؤولو إنبى رفضهم الصفقات التبادلية فى الصيف المقبل، خاصة فيما يتعلق بأسامة جلال مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبى، بعد طرح أحد وكلاء اللاعبين دخول النادى البترولى فى صفقة تبادلية مع الأهلى، بحيث يتم انتقال جلال للقلعة الحمراء على أن يضم إنبى لاعباً أو أكثر من الأهلى، لكن إدارة النادى البترولى رفضت هذا الاقتراح جملة وتفصيلاً وأعلنت أنها لن توافق على مثل هذه الصفقات.

وكشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، فى الساعات الماضية، عدم تلقى النادى البترولى أية عروض رسمية بشأن اللاعب، وأن الأخير ملتزم بعقده مع ناديه، وأنه حال وصول عرض مناسب سيتم مناقشته من قبل مجلس إدارة النادى البترولى وحلمى طولان المدير الفنى للفريق.

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وتأتى الرؤية داخل مجلس إنبى بأن مواهب الفريق، مثل أسامة جلال أو الحارس الصاعد محمود جاد، حال تسويقهما سيكون الهدف تحقيق استفادة مالية دون الدخول فى أية صفقات تبادلية، حيث يترقب مسؤولو إنبى آخر المستجدات الخاصة بالنشاط الرياضى بعد تعليق تدريبات الفريق البترولى لحين إشعار آخر، تطبيقًا للإجراءات الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا، بعد تجميد النشاط الرياضى فى مصر.

وقرر الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، بالتنسيق مع مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تجميد تدريبات الفريق البترولى حتى نهاية شهر مارس الجارى، قابلة للتجديد وفقًا للمستجدات، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة وجاء قرار حلمى طولان المدير الفنى لإنبى بعد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع بصورة مبدئية قبل أن يتم تجميد التدريبات تماما، على أن يكون المستجدات وفقًا للأحداث المختلفة التى ستشهدها المرحلة المقبلة بشأن فيروس كورونا.

يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبل مثلهم.