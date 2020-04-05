عصام الحضري يعتذر لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه عصام الحضري، حارس منتخب مصر السابق، اعتذرا لجماهير نادي الزمالك، نافيا أن قصد الإساءة الى القلعة البيضاء وجماهيرها خلال تصريحات قبل أيام.

وقال الحضري خلال مقطع فيديو ظهر خلاله الحضري مع طارق حامد لاعب الزمالك:"العلاقة بين اللاعبين ومجالس الإدارات والجمهور هي التي تدوم، وتصريحات حرفها البعض بهدف الوقيعة مع جماهير الزمالك".

وأضاف:" وافقت على مبادرة طارق حامد، ولا توجد أزمة مع جمهور الزمالك فالنادي والجهور على رأسي".

وكان عصام الحضري قال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "أطلب محو الأربعة أشهر التي قضيتهم في الزمالك من تاريخي لأنني لم أوفق ولم أستكمل عقدي، لذلك أعتبر فترة لعبي للزمالك غير حسوبة".