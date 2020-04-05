شالكه يتدرب في مجموعات حتى سبعة لاعبين بداية من الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

قرر فريق شالكه الألماني لكرة القدم توسيع خطته التدريبية بداية من غد الاثنين بحيث يتدرب في مجموعات تضم حتى سبعة لاعبين ، وذلك بعد الحصول على موافقات رسمية ، حسبما أفادت مجلة "كيكر" الألمانية اليوم الأحد.

ويتعين على كل لاعب تغيير ملابسه بمفرده في إحدى الحجرات الخاصة التي يتم تنظفيها بشكل دوري.

ونظرا للقيود المفروضة بسبب وباء كورونا، كانت التدريبات تقام في مجموعات مكونة من لاعبين اثنين فقط في كل مجموعة.

وذكر التقرير أنه بفضل وجود المتطلبات الرسمية، يمكن توسيع التدريبات بداية من الغد، ولكن النادي يشدد على ضرورة الالتزام بجميع المتطلبات. وهذا يعني أنه يتعين على اللاعبين الحفاظ على مسافة تباعد معينة فيما بينهم.