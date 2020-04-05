شطة يوجه رسالة عبر الخليج 365 للاعبي الأهلي بشأن أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد عبد المنعم "شطة"، نجم النادي الأهلي السابق، إن لاعبي القلعة الحمراء بحاجة لعمل مبادرة لتخفيض قيمة عقودهم، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك نوع من المسؤولية لديهم للمساعدة خلال الأزمة الحالية لتوقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وتشهد الفترة الحالية توقف المسابقات المحلية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الأمر الذي جعل اتحاد الكرة يتخذ قرارًا بتعليق المسابقات لفترة مؤقتة.

وقال شطة في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أتمني أن لاعبو الدوري الممتاز يوافقوا علي تخفيض عقودهم من أنفسهم ومن غير ما حد يطلب منهم.. مثلما فعل نجوم فريق برشلونة وأكثر من نادي".

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وتابع: "أطالب لاعبو الأهلي بعمل مبادرة لتخفيض قيمة عقودهم ويكون هناك نوع من الشعور بالمسئولية، الأهلي علي سبيل المثال عنده أزمة كبيرة في كيفية توفير مرتبات اللاعبين والعاملين في النادي".

وأكمل نجم الأهلي السابق: "الأهلي عنده حوالي 3000 عامل يعني محتاج مرتب 50 مليون جنيه لهم شهريا، المفروض اللاعبين نفسهم يتبرعوا بدون ما حد يطلب منهم سواء 20 أو 25 % وهي نسبة لن تؤثر عليهم".

وواصل شطة تصريحاته: "اللاعب المتعثر يصارح النادي ويقول إنه مش قادر يدفع، مش لازم الـ30 لاعب يتنازلوا، أتمني أن يكون فيه قائد داخل الفريق يحث زملائه علي القيام بتلك المبادرة، لأن كل لاعبي الكرة المصرية هيمشوا وراء الأهلي ويقوموا بعمل نفس الشىء مع أنديتهم".

وأتم نجم الأهلي السابق: "الأهلي يجب أن يطالب اللاعبين بتخفيض عقودهم ومصارحتهم في ظل عدم استئناف الدوري وقد يتم الغاءه بجانب البطولة الأفريقية التي يحيط الغموض حول استكمالها".