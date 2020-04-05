"الخليج 365" يكشف.. قرار نهائي من أحمد حجازي بشأن بيراميدز والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
علم "الخليج 365" أن المدافع الدولي أحمد حجازي، المحترف في صفوف وست برومتش ألبيون الإنجليزي، تلقى مفاوضات جديدة من نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتجدّدت مفاوضات بيراميدز مع أحمد حجازي بعدما سبق لمسؤولي النادي جس نبض اللاعب أثناء تواجده مع منتخب مصر في المعسكر الأخير بشهر نوفمبر الماضي، وكانت هناك محاولات من الأهلي أيضا لضمه.
لكن رغبة حجازي تتمثل في العودة إلى النادي الأهلي إذا اتخذ قرارا بالعودة إلى مصر، خاصةً أنه ينتمي للفريق الأحمر الذي قضى بين أسواره عامين في موسمي (2015-16) و(2016-17) قبل احترافه لأوروبا مجددا.
ولا يوجد ما يدعو حجازي للتفكير في العودة إلى مصر في الوقت الحالي، خاصةً أنه يستهدف مواصلة مسيرته في إنجلترا، بعد عودته إلى التشكيل الأساسي ومشاركته في عدة مباريات قبل التعرض للإصابة مؤخرا.
ويحتل فريق وست برومتش حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، ويطمح رفاق حجازي في مواصلة المنافسة أملًا في العودة إلى منافسات الدوري الممتاز "بريميرليج".
ويتواجد صاحب الـ29 عاما في مصر حاليا، حيث يحرص على خوض برنامج تأهيلي تحت إشراف محمد وفائي، أخصائي العلاج الطبيعي السابق بالأهلي، من أجل التعافي من إصابته في ظل توقف النشاط الرياضي.
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