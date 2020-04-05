رضا عبدالعال يطالب بعودة الدوري المصري بالرغم من تفشي فيروس كورونا

طالب رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق بعودة بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري رغم انتشار فيروس كورونا المستجد. قال عبد العال في تصريحات إذاعية إنه لابد من استكمال بطولة الدوري حتى لو تم انتهاء المسابقة بشهر أكتوبر. وأضاف: "إلغاء الدوري سيؤثر سلبا على جميع الأندية وكذلك اللاعبين". استكمال بطولة الدوري حتى لو تم انتهاء المسابقة بشهر أكتوبر. وأضاف: "إلغاء الدوري سيؤثر سلبا على جميع الأندية وكذلك اللاعبين". واختتم حديثه قائلا: "على اتحاد الكرة أن يضع سيناريوهات عودة الدوري منذ هذه اللحظة تحسبا لعودة الأمور بشكل طبيعي". وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما جديدا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.

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