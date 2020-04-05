يبحث نادي النصر السعودي عن عروض خارجية للاعب النيجيري أحمد موسي، في إطار خطوات النادي لترشيد النفقات وتقليص الرواتب خلال الفترة الحالية بسبب تداعيات بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ويرتبط اللاعب النيجيري بعقد مع ناديه حتى صيف عام 2022.

ويتقاضي اللاعب 7 ملايين يورو في الموسم الواحد، وهو الأمر الذي دفع الإدارة للتفكير في رحيله لارتفاع قيمة راتبه في ظل الأوضاع الاقتصادية للأندية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد وتوقف النشاط الرياضي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النصر السعودي يبحث عن عروض للاعبه أحمد موسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.