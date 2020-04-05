عصام الحضري يعتذر لجماهير الزمالك برفقة طارق حامد

نشر عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني، مقطع فيديو رفقة طارق حامد لاعب نادي الزمالك، يتناول خلاله الازمة الأخيرة التي أثيرت بشأن تصريحاته على نادي الزمالك.
واعتذر الحضري خلال الفيديو لجماهير نادي الزمالك،مشيرًا أن البعض أساء فهم تصريحاته بشأنالزمالك، وأنه لم يقصد الإساءة للقلعة البيضاء.
وكان عصام الحضري قال في تصريحات تليفزيونية، أنه يتمنى محو الفترة التي لعب فيها لنادي الزمالك من تاريخه الرياضي.
وأضاف " العلاقة بين اللاعبين والمدربين
ومن جانبه قال طارق حامد لاعب وسط المنتخب المصري، إن الزمالك نادي عظيم وفخر لأي لاعب ارتداء قميصه مؤكدًا أن جماهير الزمالك ستتقبل اعتذار عصام الحضري.
وكان عصام الحضري قال في تصريحات تليفزيونية، أنه يتمنى محو الفترة التي لعب فيها لنادي الزمالك من تاريخه الرياضي.
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