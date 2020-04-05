أندية إماراتية تتطالب باستكمال الدوري في مايو أو تتويج المتصدر

طالبت عدة إندية إماراتية، اتحاد كرة القدم بتطبيق عدة مقترحات لاستكمال منافسات الدوري هذا الموسم بعد إيقافه لتداعيات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واقترحت الأندية، استكمال المسابقة في شهر مايو المقبل، أو ترحيل عدد من المباريات ولعبها في إطار الموسم المقبل.

وتضمنت الاقتراحات التي تناقلتها الصحافة

الإماراتية، تمديد العقود الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية، لتعويض فترة التوقف، أما في حال عدم الوصول إلى اقتراح محدد والاستقرار على الإلغاء فيتم تتويج أهلي دبي باللقب بصفته المتصدر.