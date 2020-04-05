فان خال ينتقد أياكس الهولندي بسبب فيروس كورونا

وجه لويس فان خال المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، انتقادات قوية لنادي أياكس الهولندي بشأن سعي الأخير استغلال أزمة تفشي فيروس كورونا.
وقال المدرب الهولندي المخضرم، إن أياكس امستردام يحاول الاستفادة من أزمة فيروس كورونا وإلغاء مسابقة الدوري الهولندي وإعلانه بطلًا للعام الحالي.
وأضاف فان خال في تصريحات لصحيفة ألجيمين داج بلاد الهولندية "إذا ثبت أن الفيروس التاجي قد هزم بالفعل، فعليك أولاً إنهاء المنافسة الحالية".
وتابع "الرياضة موجودة لتعيين فائز على أرض الملعب".
وأكمل حديثه " الأندية تسئ استخدام فيروس كورونا لتحقيق مكاسب خاصة، وانا شخص لايمكنني تحمل ذلك بالرغم من انتمائي لنادي أياكس امستردام الهولندي".
وأردف " الحديث عن إلغاء الدوري الهولندي سابق لأوانه، فالوقت مازال مبكرًا، فمن الممكن أن يستكمل الموسم في شهري يونيو ويوليو خاصة بعد تأجيل أمم أوروبا التي كان من المفترض أن تلعب في الصيف المقبل.
يذكر أن تفشي فيروس كورونا عالميًا تسبب في تأجيل كافة الأنشطة الرياضية مؤخرًا.
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