اخبار الرياضه

أحمد فتوح على بعد خطوات من العودة للزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصبح في حكم المؤكد عودة أحمد فتوح الظهير الأيسر المعار إلى نادي سموحة لصفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.
يأتي ذلك بعدما أبدى الفرنسي كارتيرون رغبته في دعم الجبهه اليسرى التي تضم حاليا الثنائى محمد عبد

الشافي وعبد الله جمعه بعد أن أظهر المدير الفني إعجابه الشديد بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعب مع فريقه و كذلك مع المنتخب الأوليمبي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فتوح على بعد خطوات من العودة للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا