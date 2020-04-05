أحمد فتوح على بعد خطوات من العودة للزمالك

أصبح في حكم المؤكد عودة أحمد فتوح الظهير الأيسر المعار إلى نادي سموحة لصفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.
يأتي ذلك بعدما أبدى الفرنسي كارتيرون رغبته في دعم الجبهه اليسرى التي تضم حاليا الثنائى محمد عبد
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