بوروندي ترفض تأجيل الدوري المحلي بسبب فيروس كورونا

رفض الاتحاد البوروندي لكرة القدم، تأجيل النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا عالميًا، مؤكدًا استكمال الدوري البوروندي بدرجتيه الأولى والثاني. وتضمن الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم الأحد بتواجد اللجنة التنفيذية بالاتحاد البورندي وممثلي أندية الدوري بدرجتيه الأولى والثانية، على ضرورة استكمال المسابقات المحلية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية. اللجنة التنفيذية بالاتحاد البورندي وممثلي أندية الدوري بدرجتيه الأولى والثانية، على ضرورة استكمال المسابقات المحلية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية. يذكر أن فيروس كورونا المنتشر عالميًا، أصاب كرة القدم في أرجاء العالم بالشلل، إذ تأجلت أغلب المسابقات المحلية والدولية بسبب تفشي الفيروس الذي أودى بحياة مايقرب من 70 ألف شخص وإصابة أكثر من مليون ومائتي ألف آخرين.

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