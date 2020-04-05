كارتيرون ينفي طلب صفقات جديدة للزمالك

نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك طلب دعم مركز المدافع، بجانب أن ملف الصفقات سيكون بناءا على جلسة بين كارتيرون ومجلس إدارة النادي بقيادة المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة.

ولم تتم جلسة تحديد ملف الصفقات في الموسم الجديد بسبب انشغال المجلس بالأحداث الجارية في البلاد بجانب توقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بسبب فيروس

ويضع مسئولي الزمالك في حساباتهم في ملف الصفقات أنه سيكون على قدر احتياجات الجهاز الفني فقط للحفاظ على العناصر الأساسية التي ساهمت في الاستقرار الفني للفريق.

وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة.ولم تتم جلسة تحديد ملف الصفقات في الموسم الجديد بسبب انشغال المجلس بالأحداث الجارية في البلاد بجانب توقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا ويضع مسئولي الزمالك في حساباتهم في ملف الصفقات أنه سيكون على قدر احتياجات الجهاز الفني فقط للحفاظ على العناصر الأساسية التي ساهمت في الاستقرار الفني للفريق.

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