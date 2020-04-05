إنتر ميلان يحدد القيمة المالية للاستغناء عن نجم دفاعه

أفادت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، حدد سعر ميلان شكرينيار، للأندية الراغبة في الحصول على خدمات مدافع الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن إدارة إنتر ميلان

حددت مبلغ 80 مليون يورو من أجل الاستغناء عن عقد المدافع السلوفاكي.

وأشارت الصحيفة أن مسؤولي إنتر ميلان رفضوًا عرضًا من مانشستر سيتي الإنجليزي قيمته

65 مليون يورو في الصيف الماضي.

وارتبط اسم شكرينيار في الفترة الأخيرة بالأندية الكبرى في أوروبا بعد أداءه اللافت رفقة فريق انتر ميلان في الموسمين الأخيرين، حيث أصبح اللاعب محط أنظار أندية مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.