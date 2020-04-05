رئيس الجهاز الطبي بالزمالك يوجه تحذيرات للاعبي الفريق بشأن فيروس كورونا

وجه الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك تحذيرات للاعبي الفريق بضرورة عدم الاختلاط بعدما قام عدد من اللاعبين للسفر إلى المحافظاتلزيارة أسرهم في ظل فترة توقف الدوري .
وطالب طبيب الزمالك من اللاعبين ضرورة عدم الاختلاط وتنفيذكل التعليمات الطبية التي تم منحها لهم للوقاية من فيروس كورونا .
وقام عدد من اللاعبين بالسفر إلى أسرهم لذلك حرص الجهاز الطبي بمنحهم تعليمات بضرورة عدم الاختلاط بشكل مستمر .
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