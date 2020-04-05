وجه الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك تحذيرات للاعبي الفريق بضرورة عدم الاختلاط بعدما قام عدد من اللاعبين للسفر إلى المحافظات لزيارة أسرهم في ظل فترة توقف الدوري . لزيارة أسرهم في ظل فترة توقف الدوري . وطالب طبيب الزمالك من اللاعبين ضرورة عدم الاختلاط وتنفيذ كل التعليمات الطبية التي تم منحها لهم للوقاية من فيروس كل التعليمات الطبية التي تم منحها لهم للوقاية من فيروس كورونا وقام عدد من اللاعبين بالسفر إلى أسرهم لذلك حرص الجهاز الطبي بمنحهم تعليمات بضرورة عدم الاختلاط بشكل مستمر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجهاز الطبي بالزمالك يوجه تحذيرات للاعبي الفريق بشأن فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.