طُرحت على رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة فكرة جديدة للمساعدة على تجنب المزيد من الخسائر المادية والفنية والمعنوية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، تنص على تطبيق نظام الجيوش في جميع أندية الدوري الممتاز و التشامبيون شيب وباقي الدرجات، بمنع اللاعبين من العودة إلى منازلهم بعد انتهاء كل مباراة من المباريات المتبقية، لتصبح هذه احدث فكرة لإعادة البريميرليج من جديد وتجنب مخاطر كورونا.

وجاءت هذه الفكرة المثيرة، بعد ساعات من رفض استكمال الدوري الإنجليزي الممتاز في الصين، وهو الاقتراح الذي قوبل برفض قاطع من قبل المدراء التنفيذيين لبعض الأندية أول أمس الجمعة عندما اجتمع أعضاء الرابطة.

وأفادت تقارير صحفية إنجليزية، مطلع هذا الأسبوع، عن ظهور حل جديد قد يساعد على عودة منافسات الدوري الإنجليزي من جديد، وإنهاء الموسم الجاري على أكمل وجه.

وتحرص الأندية الكبرى على إنهاء هذا الموسم بشكل سليم، بينما طالبت أندية أخرى أمثال توتنهام ووست هام يونايتد بإلغاء الموسم.

ووصل حال الأندية الراغبة في استكمال الموسم نحو المطالبة بإقامة ما تبقى من مباريات دون حضور جماهيري، للحفاظ على أرواح الناس من فيروس كورونا المُتفشي بقوة في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

نظام الجيوش..احدث فكرة لإعادة الحياة إلى الدوري الانجليزي

بحسب صحيفة ذا الصن البريطانية، يقوم الاقتراح على منع نجوم الدوري الإنجليزي من العودة إلى منازلهم وإجبارهم على العيش في معسكرات تشبه معسكرات الجيوش.

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وقد تُناسب هذه الفكرة دوريات أخرى ترغب في استئناف نشاطها وتلافي الخسائر المالية الفادحة، لا سيما وأن الأندية لا تزال مُلتزمة بعقود اللاعبين وتُسدد الرواتب الأسبوعية منذ إندلاع الأزمة في منتصف الشهر الماضي.

ويهدف الاقتراح الجديد إلى أن يعيش جميع لاعبي البريميرليج في أماكن مختلفة معًا، مع عدم وجود فرصة للعودة إلى المنازل، حتى استكمال المباريات المتبقية من الموسم، بهدف عزل الفريق كوحدة واحدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ولن يمثل ذلك الحل مشكلة بالنسبة للاعبين الذين سبق وأن شاركوا في البطولات الدولية المجمعة من قبل، والذين اعتادوا على العيش معًا في فندق واحد لا يخرجون منه، سوى للتدريبات أو خوض المباريات.

ومن المتوقع أن يُطبق هذا الحل لمدة شهر ونصف، لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في الثاني عشر (12) من يوليو المُقبل.

كما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية، أن هناك مقترحًا جديدًا من أجل إنقاذ الموسم الحالي من المسابقة، وهو ما تدرسهُ الأندية لإقامة ما تبقى من مباريات الدوري في كل من العاصمة لندن ومنطقة ميدلاندز؛ بحيث تتجمع كل الفرق في لندن و ميدلاندز خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وهذه المقترحات تمثل تحديًا حقيقيًا بالنسبة للأندية، التي تسعى لتعويض خسائرها الناجمة عن توقف الدوري.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه “مانشستر سيتي“، و يتبقى على انتهاء الموسم 9 جولات فقط، يأمل خلالها فريق المدرب يورجن كلوب لتحقيق الفوز في 3 منهم لضمان حسم اللقب وعدم الانتظار حتى الجولة الأخيرة.