لم يتعظ “كايل ووكر” من الأزمة التي وقع فيها صديقه في منتخب إنجلترا “جاك جريليش” منذ عدة أيام، بعدما تعرض لحادث تصادم بسيارته بعد ساعات قليلة من نشره لفيديو يطالب الناس فيه بالبقاء في منازلهم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ليكشف لاعب فريق “أستون فيلا“، أنه كان في طريقه للقاء أحد أصدقائه في انتهاك صريح لتعليمات الحكومة البريطانية بالعزل الصحي.

وخرج اللاعب في رسالة مصورة ليعتذر فيها لجماهيره، فيما أعلن أستون فيلا اتخاذ إجراءات تأديبية في حق اللاعب وتوقيع غرامة مالية عليه.

كايل ووكر يثير غضب الجمهور، ومانشستر سيتي يُعاقبه

وكشفت صحيفة “ميرور”، البريطانية، أن “كايل ووكر” لاعب فريق مانشستر سيتي أقام حفلاً في منزلة الأسبوع الماضي، استمر لمدة 3 ساعات متواصلة، ليخرق هو الآخر بذلك قرار العزل الصحي.

وأشارت الصحيفة، ان ما أثار غضب الجمهور، هو خروج اللاعب بعد انتهاء الحفل، في رسالة ينصح فيها المشجعين باتباع قرارت الحكومة من خلال الالتزام بقرارت العزل الصحي، للمساعدة في السيطرة على الوضع الراهن.

ومن هنا جاءت ردود الأفعال الغاضبة من قبل الجمهور على اللاعب بعدما انتشر على نطاق واسع خبر إقامته الحفل.

واعتذر المدافع الإنجليزي عن أفعاله، وصرح: ” أريد أن أغتنم هذه الفرصة لإصدار اعتذار عام عن الافعال التي قمت بها الأسبوع الماضي.

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وأضاف: “أتفهم أن موقفي كلاعب كرة قدم محترف يجلب المسؤولية لكوني قدوة. على هذا النحو، أود أن أعتذر لأسرتي وأصدقائي ونادي كرة القدم والمشجعين وكل الجماهير بصفة عامة”.

وأختتم: “أفعالي في هذا الأمر تتناقض بشكل مباشر مع ما كان يجب أن أفعله بخصوص قرار العزل الصحي. وأريد إعادة الرسالة: ألزموا منازلكم”.

وأصدر مانشستر سيتي بيانًا، أدان فيه افعال اللاعب مؤكدين انهم شعروا بخيبة أمل كبيرة لسماع هذه الادعاءات عن لاعبهم.

وجاء البيان كالتالي :”مانشستر سيتي على دراية بقصة لاعبنا كايل ووكر، فيما يتعلق بانتهاكه حظر السلطات الحكومية ، وقواعد العزل الاجتماعي”.

وتابع: “إن لاعبي كرة القدم يجب ان يكونوا قدوة لبقية الجماهير، وقد عمل فريقنا واللاعبون لدعم الجهود التي لا تصدق من هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والعاملين الرئيسيين الآخرين في مكافحة آثار فيروس Covid-19، لقد أدت أفعال ووكر إلى مخالفة كل هذه الجهود بشكل مباشر”.

“نحن شعرنا بخيبة أمل كبيرة لسماع هذه الادعاءات، شاهدنا بيان كايل ووكر الذي اعتذر فيه، ولكن سوف نجري نتخذ كافة الإجراءات التأديبية تجاه اللاعب في الأيام المقبلة”.