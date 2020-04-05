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ريال مدريد يسبق الجميع نحو دي ليخت وسط ترحيب يوفنتوس

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مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

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بات نادي يسبق الجميع نحو دي ليخت وسط ترحيب يوفنتوس بإتمام الصفقة، في ظل عدم تأقلم اللاعب الهولندي كما يقال مع الأجواء الإيطالية.

وإذا كان “ماتياس دي ليخت” سيغادر يوفنتوس، فإن الوكيل “مينو رايولا” يدفعه نحو ريال مدريد ، كما تزعم الصحيفة الإسبانية ABC، والتي أوضحت أن الريال يسبق الجميع نحو الصفقة.

كان المدافع الهولندي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا مع ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد، قبل انتقاله من أياكس إلى يوفنتوس بواقع 85.5 مليون يورو الصيف الماضي، ولكنه فضل السيدة العجوز نظرًا لتأكده من الحصول على الفرصة هناك.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا 27 مباراة تنافسية للبيانكونيري، وسجل هدفين، لكن شائعات الخروج استمرت في الانتشار، بسبب عدم شعور دي ليخت بالراحة في يوفنتوس.

وفقًا لـ ABC ، يدفع الوكيل الإيطالي الشهير موكله نحو ريال مدريد خلال الموسم المقبل، حيث سيحل محل سيرجيو راموس على المدى البعيد، وفي ذات الوقت يريد رايولا إبعاده عن فريق مانشستر يونايتد الذي يحاول أن يسبق الجميع نحو دي ليخت.

ويرتبط اليونايتد بمشاكل شهيرة مع وكيل أعمال “بول بوجبا”، والذي يحث النجم الفرنسي دومًا على مغادرة مسرح الأحلام، والبحث عن فريق ينافس على الألقاب.

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يذكر أن صحيفة “كالتشيو ميركاتو” أكدت أن اليوفي ليس لديه نية حقيقية لفقدان دي ليخت، حتى مع التقارير الإنجليزية الجارية حول تبادل محتمل مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي وستكون الحالة الوحيدة للترحيب بالصفقة هو قدوم عرض بقيمة 100 مليون يورو.

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