يلعب النجم “رياض كريم محرز” (مواليد 21 فبراير 1991)، كلاعب وسط مع منتخب الجزائر لكرة القدم منذ عام 2014، تحت قيادة المدرب البوسني “وحيد خليلهودزيتش” “خاليلو”، وفى هذا الموضوع سوف نستعرض معكم فيديو جميع أهداف رياض محرز مع منتخب الجزائر.

وصلت عدد مشاركات رياض مع المنتخب الجزائري الى 47 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً، حيث خاض اول مباراة دولية له أمام منتخب آرمينيا فى استعدادات كأس العالم 2014 بالبرازيل، وتم استدعاؤه بعدها للالتحاق بالتشكيلة النهائية التي شاركت في البطولة.

لمع نجم نادى مانشستر سيتى ومنتخب الجزائر رياض محرز، خلال مشواره مع منتخب بلاده فى “كان 2019″ والتي اقيمت على الاراضي المصرية، وذلك بعد توليه مسئولية شارة القيادة والتى جعلته محط انظار الجميع والمسئول الأول أمام مشجعى محاربو الصحراء، مما جعله ينتفض ويتألق ليقدم واحدة من أهم بطولاته القارية مع منتخب بلاده ليظفر باللقب القارى الأول له فى مسيرته والثانى عمومًا لمنتخب الجزائر، الذى يقدم دومًا أجيالًا كبيرة.

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وشارك رياض محرز مع منتخب الجزائر فى احراز 3 أهداف وصناعة هدفين من خلال 7 مشاركات فى “كان 2019″، وتمكن من معادلة رقم قياسى ظل صامدا منذ عام 1988، بعدما أصبح أفضل هداف جزائري في منافسات كأس أمم أفريقيا، بالتساوى مع أسطورة الخضر لخضر بلومي، برصيد 6 أهداف لكل منهما.

وفى عام 2016 تُوج رياض محرز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا، وذلك بعد تألقه مع فريقه ليستر سيتي الإنجليزي وقتها، حيث قاده لتحقيق لقب البريميرليج للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سجل 17 هدفا وصنع 11، وساعد محرز منتخب بلاده الجزائر في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017، إذ صنع 5 أهداف بتمريراته الدقيقة، وسجل هدفين في 5 مباريات لعبها.

فيديو جميع أهداف رياض محرز مع منتخب الجزائر