الأهلي يُحيي اهتمامه ببونجاح ويقدم عرض ضخم

اقترب اللاعب “بغداد بونجاح” من مغادرة نادي السد القطري، في فترة الإنتقالات الصيفية المُقبلة، بعدما قرر الاتحاد الآسيوى، إيقاف المهاجم الجزائرى، لمدة شهرين، بعد هجومه على حكم مباراة فريقه امام “الهلال” السعودي في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال آسيا، الموسم الماضى.

وترغب إدارة عيال الذيب، في استبدال “بونجاح” بمهاجم آخر، يستفيد الفريق من خدماته في بطولة دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحفية “فوتوماك” التركية في وقت سابق، أن نادي السد اقترب من التعاقد مع “رادميل فالكاو“، من جالطة سراى، ما أشار إلى قرب مغادرة بونجاح صفوف الفريق.

وارتبط اسم المهاجم الدولي الجزائري بـ الأهلي المصري، في أكثر من مناسبة، ولكن تمسك اللاعب بالاحتراف في أوروبا حال دون إتمام الصفقة.

الأهلي يُحيي اهتمامه ببونجاح

وكشفت صحيفة “Fennec football” الجزائرية، ان بونجاح بدأ يفكر في الانضمام إلى صفوف الأهلي، بعدما تقدم الأخير بعرض ضخم لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المُقبل.

Advertisements

وأضافت الصحيفة، ان الأهلي تقدم بعرض وصلت قيمته إلى 7 ملايين دولار، من أجل ضم المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا إلى صفوف الفريق هذا الصيف.

وطلب “محمد أبو تريكة” نجم منتخب مصر المعتزل، في وقت سابق من إدارة السد القطري الموافقة على انتقال مهاجمهم الجزائري إلى صفوف الأهلي، اثناء تسليمه جائزة هداف الدوري القطري الموسم الماضي.

وعلق بونجاح على طلب أبو تريكة قائلاً :”هذه كرة القدم اليوم تكون في الفريق، وغدًا في آخر، وشرف كبير لي الإنضمام إلى الأهلي، فهو الأول عربيًا، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة”.

يذكر ان “بونجاح” انضم إلى صفوف السد قادمًا من “النجم الساحلي” التونسي، مقابل 4 ملايين ونصف يورو، في الميركاتو الصيفي 2015.

وأعلنت إدارة النادي القطري في شهر ديسمبر بالعام الماضي تجديد عقد بغداد بونجاح حتى عام 2024، مع وجود شرط جزائي لم يكشف النادي عن قيمته.