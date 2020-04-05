أنطوان جريزمان يساند جيرو ضد بنزيما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة الإسباني، زميله أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي، في “الحرب الكلامية” الدائرة بينه وبين مواطنهما كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، الذي سخر من مهاجم تشيلسي، وشبهه بسيارة “الكارتنج” البطيئة.

أنطوان جريزمان كان قد كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلا: إنه يحترم جيرو كثيرا ويقدره كلاعب مهم، لأنه ساعد منتخب فرنسا على الفوز بكأس العالم عام 2018.

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كريم بنزيما كان قد سخر من زميله أوليفيه جيرو، خلال رده على أحد متابعيه عبر تطبيق “إنستجرام”، وشبهه بـ”سيارة كارتينج”، بينما شبه نفسه بـ”سيارة فورمولا 1”.. ورد جيرو على سخرية بنزيما، بأنه “سيارة كارتينج، لكنه فائز بكأس العالم.

يذكر أنه تم استبعاد كريم بنزيما من المشاركة مع منتخب فرنسا تحت قيادة المدرب ديديه ديشامب، على خلفية اتهامه بابتزاز زميله السابق في صفوف منتخب “الديوك” ماثيو فالبوينا.

أوليفييه جيرو فاز بكأس العالم في كرة القدم عام 2018 مع المنتخب الفرنسي بعد فوزه على كرواتيا في النهائي، بينما لم يلعب بنزيما مع الديوك منذ 2015 عندما كان بطلاً لما يُعرف بـ”قضية فالبوينا”.