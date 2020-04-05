زوجة ماورو إيكاردي تتلقى خبرا محبطا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تلقت خبرا صادما بعد جلسة مع المدير الرياضي للنادي الباريسي.

وبحسب ما جاء في صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الأإيطالية، فإن نادي باريس سان جيرمان أعلن انسحابه من صفقة تحويل إعارة ماورو إيكاردي إلى شراء نهائي مقابل 70 مليون يورو.

إيكاردي كان قد غادر فريق إنتر ميلان الإيطالي وانضم إلى صفوف باريس سان جيرمان لمدة عام واحد، على سبيل الإعارة، مع وضع بند تفعيل الشراء.

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الصحيفة أشارت إلى أن واندا نارا حرصت على فتح مفاوضات مع البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، الذي أبلغها بالقرار النهائي للنادي الفرنسي.

”لاغازيتا ديللو سبورت” أوضحت أن مستقبل إيكاردي يبدو صعبا إذا قرر العودة إلى إنتر ميلان، بسبب الظروف التي غادر بها النادي عقب موسم مضطرب مع الإدارة والجماهير، لا سيما وأن الفريق تعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، إضافة إلى وجود المهاجم الأرجنتيني المتألق لاوتارو مارتينيز.

إيكاردي لديه خيارات أخرى، في ضوء اهتمام العديد من الأندية في الحصول على خدماته خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها الثنائي الإيطالي يوفنتوس ونابولي، إضافة إلى ريال مدريد، الذي يرغب في تدعيم هجومه.