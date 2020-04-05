نيمار يتبرع بـ 5 ملايين لمواجهة كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى عدد كبير من النجوم المتبرعين لمواجهة انتشر فيروس كورونا في بلادهم.

لاعب برشلونة السابق تبرع بـ 5 ملايين ريال برازيلي (نحو مليون دولار أمريكي) لمكافحة فيروس كورونا المستجد في بلاده، بحسب ما كشفت عنه قناة “أس بي تي” المحلية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” سيسدد جزء من هذا المبلغ إلى “يونيسيف” (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، ويذهب الباقي إلى صندوق تضامن أنشأه صديق المهاجم، المقدم التلفزيوني الشهير، لوسيانو هوك.

هوك، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية البرازيلية، كان قد أعلن أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي جمع 1.5 مليون ريال (نحو 300 ألف دولار أمريكي) لصالح سكان الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو، خصوصا المعرضين للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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نيمار البالغ 28 عاما حاز حذو زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي المهاجم الشاب، كيليان مبابي، الذي تبرع بمبلغ لم يكشف عنه لمؤسسة “آبي بيار”.

نيمار عاد إلى بلاده البرازيل بعد تعليق البطولات في أوروبا بسبب تفشي فيروس “كوفيد-19”، وأقام في فيلا مترفة في منتجع مانغاراتيبا البحري بالقرب من ريو، حيث أمضى أشهر طويلة خلال فترة تعافيه من إصابات شديدة في قدمه.

نيمار تم توجيه الانتقادات له الأسبوع الماضي لانتشار صور له مع أصدقائه يمارسون الكرة الشاطئية، فيما تطبق في البرازيل قواعد صارمة للحجر المنزلي.. لكن محيطه أكد أن اللاعب لم يستقبل “أية زيارة” وكان في حجر منزلي “معزولا تماما” إلى جانب أشخاص آخرين سافروا معه من فرنسا.

وكان عدد من نجوم كرة القدم قد تبرع للأسباب عينها، أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.