عمره 89 عاما.. عراب «الفورمولا 1» بيرني إكليستون ينتظر مولودا جديدا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المنتظر أن يصبح البريطاني بيرني إكليستون، المعروف بـ”العراب السابق لبطولة العالم للفورمولا 1” البالغ من العمر 89 عاما، أبا مرة أخرى، من زوجته التي تبلغ نصف عمره.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن بيرني إكليستون، الذي أحدث ثورة تجارية في عالم الـ”فورمولا وان” بين 1978 و2017 قبل شرائها من مجموعة “ليبرتي ميديا” الأمريكية، ينتظر طفلا من زوجته البرازيلية، فابيانا فلوزي، يضاف إلى ثلاث بنات بالغات من زيجتين سابقتين.

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إكليستون قال في تصريحات له من منزله الزوجي في البرازيل: لا يوجد شيئ غير عادي هنا، لم يكن لديّ عمل لفترة، لذا كان لديّ وقت طويل للتدرب.. لا أرى أي فارق بين عمر 89 أو 29.

إكليستون أضاف إن فرحه كبرى تغمر زوجته البالغة من العمر 44 عاما، نعم، هي متحمسة، لا نعرف سبب كل هذه الضجة.. أنا سعيد جدا وسعيد حقا لزوجتي، كانت تتطلع لهذا الأمر منذ عدة سنوات، لذا أنا سعيد أن يكون معها شخص بعد رحيلي.

بيرني تابع، إن بناته عبرن عن سعادتهن لهذا النبأ، وهو يأمل في أن يكون العمر قد حسن مهارته في تربية الأطفال.