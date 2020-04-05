كورونا يدخل نجم توتنهام سون التجنيد الإجباري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية بريطانية، أن الكوري الجنوبي سون هيونج مين، جناح توتنهام الإنجليزي، قد يكمل خدمته الإلزامية في الجيش الوطني الكوري في ظل توقف الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا.

صحيفة “جارديان” البريطانية، ذكرت أن سون، يأمل في أداء الخدمة العسكرية خلال فترة الحجر الصحي المفروضة حاليا في مختلف دول العالم.

الصحيفة أضافت أن المهاجم الدولي الكوري الجنوبي، البالغ 27 عاما، سافر إلى بلده الأسبوع الماضي، لمواصلة التعافي من كسر في الذراع، كما ينتظر تأكيدا بشأن تمديد تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ما بعد 30 أبريل، لاستغلال هذه الفترة في أداء الخدمة العسكرية التي ستستمر لمدة 4 أسابيع فقط بدلا من 21 شهرا، كما هي العادة في كوريا.

سون يتوجب عليه أولا الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، قبل أداء الخدمة العسكرية، إذا سارت كل الأمور على ما يرام.

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القوانين تلزم كل كوري بأداء الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرا، قبل بلوغه سن 28 عاما، لكنها وضعت قانونا استثنائيا للرياضيين، يتمثل بالإعفاء في حال الحصول على إحدى الميداليات الأولمبية الثلاث، أو الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.

اللاعب نجح بالفعل في قيادة منتخب بلاده الأولمبي لإحراز الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم في الألعاب الآسيوية لعام 2018، وبذلك حصل على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية.

ولكن على الرغم من ذلك الإعفاء، فإن القوانين تشير إلى أنه يجب أن يخدم كل من تم إعفاؤه في الجيش لمدة 4 أسابيع فقط بدلا من 21 شهرا.

ويتوقع على نطاق واسع، تمديد فترة تعليق الدوري الإنجليزي إلى ما بعد 30 أبريل، وهو ما قد يمنح الفرصة لسون، لوضع حد لمشاكل الخدمة العسكرية التي ظلت ترافقه طيلة الأعوام القيلة الماضية.