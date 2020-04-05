دييجو مارادونا يعرض تخفيض راتبه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالب النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا، المدير الفني لفريق خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، بتخفيض راتبه أثناء توقف الدوري بسبب انتاشر فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

ووفقا لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية فإن مارادونا قدم عرضه للنادي من أجل مساعدته في ظل إيقاف المسابقات منذ 17 مارس الماضي.

جابريل بيليجرينو رئيس النادي صرح قائلا: تلقينا اتصالا هاتفيا من مساعده، قال إنه إذا أردنا تخفيض راتبه فإنه سوف يفعل ذلك، إنه لا يفكر في المال، بل كيف يمكنه مساعدة خيمناسيا في هذا الموقف.

Advertisements

جاء ذلك عقب إعلان نادي راسينج كلوب تخفيض رواتب لاعبيه والطاقم الفني، وكذلك بادر الأرجنتيني كارلوس تيفيز بالمطالبة بتقديم اللاعبين للمساعدة للفقراء.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كان قد التقى مارادونا، في يناير الماضي، حيث كان اللاعب السابق يزور فنزويلا لتقديم الدعم السياسي للزعيم مادورو.

مادورو كتب على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: لقد التقيت صديقنا وأخينا دييجو أرماندو مارادونا الذي يقوم بزيارة إلى بلدنا، في لقاء تشاطرنا فيه وجهات نظرنا بشأن مختلف المواضيع الرياضية وبشأن الوضع العالمي.. شكرا لك يا دييغو.. فنزويلا تشكرك على دعمك غير المحدود.