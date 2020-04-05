شكرا لقرائتكم خبر عن لاوتارو مارتينيز يرفض التجديد لإنتر بسبب 6 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرفض المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تجديد عقده مع فريقه الإيطالي إنتر ميلان، إذ يأمل في الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني والذي سيمنحه راتب أعلى.

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وحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، رفض «مارتينيز» عرضًا جديدًا من إنتر لتجديد عقده مقابل راتب يبلغ 4 مليون يورو سنويًا، في الوقت الذي يمكنه فيه الحصول على 10 مليون يورو سنويًا في برشلونة إذ نجح في إتمام انتقاله إلى الفريق الكتلوني في الصيف.

ويبحث برشلونة عن بديل لتعويض مهاجمه الأوروجواني المخضرم لويس سواريز، والذي بلغ من العمر 33 عامًا، ويعتبر «مارتينيز» على رأس المرشحين لهذا الدور.

ويملك الأرجنتيني الدولي شرطًا جزائيًا في عقده الحالي مع إنتر يبلغ 111 مليون يورو.