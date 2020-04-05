شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة غامضة من وليد سليمان: «القافلة تسير...» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكتب «الحاوي» كما يحب أن يلقبه جماهير الأهلي: «القافلة تسير......»، ولم يوضح قصده بهذه التغريدة.

وجدد صاحب الـ35 عامًا عقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين قادمين، بعدما كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري.