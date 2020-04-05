شكرا لقرائتكم خبر عن لكسر حالة الملل.. ماريا شارابوفا تنشر رقمها الخاص للمتابعين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في واقعة غريبة، نشرت لاعبة التنس الشهيرة الروسية ماريا شارابوفا رقم هاتفها عى موقع «تويتر»، حيث طلبت من متابعيها أن يقوموا بإرسال رسائل لها وطرح الأسئلة عليها أو شئ يريده المتابعين.

Advertisements

وتأتي هذة الخطوة الغريبة في محاولة من شارابوفا لكسر حالة الحجر الصحي المفروض على كثير من دول العالم نتيجة تفشي جائحة كورونا.

وتفاعل العديد من المتابعين مع تويتة شارابوفا حيث تسارعوا لتسجيل الرقم الخاص بها، ومنهم من قام بإرسال رسائل لها مباشرة، وأكدت لاعبة التنس الروسية أنها ستقوم بالرد على الرسائل جميعها.

يذكر أن أسطورة التنس الروسية ماريا شارابوفا اعتزلت عالم الكرة الصفراء في فبراير الماضى بعدما توجت بالعديد من الألقاب خلال مشوار حافل استمر العديد من السنوات، حققت خلاله العديد من الالقاب.