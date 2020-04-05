شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي فيورنتينا يتعافى من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي تعافي لاعبيه باتريك كوتروني وجيرمان بيزيلا ودوسان فلاهوفيتش من فيروس كورونا، بعدما أتت نتيجة الاختبار الأخير لهم سلبية.
ووجه النادي الشكر في بيان إلى الأطباء والممرضين والمستشفيات التي تستمر في الاعتناء بكل من هو في حاجة لعناية طبية في هذه الأوقات الصعبة في إيطاليا والعالم ككل.
وأوضح فيرونتينا في بيانه أنه يتعاون مع بعض المؤسسات لجمع المال، إذ نجح في جمع 760 ألف يورو حتى الآن تم استخدامها في شراء معدات ومواد ضرورية لمحاربة الوباء.
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