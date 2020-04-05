روني يثير الجدل في إنجلترا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

انضم قائد إنجلترا السابق، واين روني، إلى الجدل بشأن رواتب لاعبي كرة القدم، والتوجه نحو تخفيضها بنسبة 30%، في ظل التوقف الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، معتبراً أن موقف كل من رابطة الدوري والحكومة "عار"، لأنه وجه الأسهم تجاه اللاعبين دون سواهم. لجأت العديد من الأندية على امتداد "القارة العجوز" إلى خفض رواتب لاعبيها، في ظل التوقف المفروض حالياً بسبب وباء "كوفيد-19"، لكن هذه الخطوة وإن لم تدخل حيز التنفيذ رسمياً بعد في إنجلترا، بدأت بإثارة جدل واسع بين الأندية والسلطات من جهة، وممثلي اللاعبين من جهة أخرى. وخرج الهداف التاريخي لمنتخب "الأسود الثلاثة"، والمهاجم السابق لمانشستر يونايتد، بموقف حاد في مقال نشرته صحيفة صنداي تايمز، معتبراً أن اللاعبين كانوا "أهدافاً سهلة" في تبعات أزمة "كوفيد-19". وأكد روني (34 عاماً) المهاجم الحالي لدربي كاونتي، أن لديه الإمكانات والرغبة لتقديم مساهمات مالية كبيرة، إما عبر خفض الرواتب، أو بتبرعات مباشرة لصالح الخدمة الصحية الوطنية "أن إيتش أس"، لكنه انتقد الضغط العام على مجمل اللاعبين. واقترحت رابطة الدوري الممتاز خفض رواتب اللاعبين 30%، أو الحسم الموقت لهذه النسبة، على أن يعاد دفعها لاحقاً بعد عودة المنافسات.

