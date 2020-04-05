شكرا لقرائتكم تعافى فاكوندو كورفلان لاعب السلة من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعافى الأرجنتيتي فاكوندو كورفلان لاعب فريق ريال كانوي لكرة السلة الإسباني، من فيروس كورونا المستجد "COVID 19"، الذى لحق به فى 19 مارس الماضى.

كان فاكوندو كورفلان، قد تصدر عناوين الصحف فى بلاده، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا كأول رياضى يصاب بهذا الوباء القاتل.

ذكرت صحيفة "أوليه"الأرجنتينية، إن كورفلان غادر مستشفى الحجر الصحي، عقب أن تم شفائه بشكل تام من فيروس كورونا القاتل، ويتواجد فى منزلة بمدينة "جونين" فى مقاطعة "بوينس أيرس".

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ونشر لاعب سلة ريال كانوي، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، صورة له داخل منزله مع كلابه، وكتب: " "اليوم الأول في المنزل، بعد تعرضي للفيروس! هكذا أنا ، بسعادة لا يمكن إخفاؤها!".

وأكد فاكوندو كورفلان، أن فيروس كورونا لا يحترم الأعمار، ويؤثر على أى شخص سواء كبير أو صغير فى السن.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية عن تبرع لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالى، إلى أهالى قريته "باهيا بلانكا" الواقعة فى الجنوب الغربى للعاصمة "بيونيس أيرس" بالأرجنتين، فى إطار حملة مكافحة فيروس كورونا المستجد، وقال هيكتور جاراى عمدة المدينة فى تصريحات نشرتها صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"الإيطالية، "أشكر لاوتارو كثيراً على ما قدمه إلينا وعلى التبرع الذي قام به لمستشفى المدينة".

وأضاف، "لقد تبرع بـ3350 لتر من الكحول بالإضافة إلى مائة ألف قناع طبى وخمسة آلاف معطف طبي وسماعات طبية ونعلم أيضاً ما نستعد له في هذه المرحلة في مدينتنا".