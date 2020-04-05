شكرا لقرائتكم أحمد حسن : انتخابات الجبلاية "مش هدفي" في الوقت الحالي وينقصنا التنظيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أنه لا يفكر في الوقت الحالي في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المصرى ولكن إذا اتيحت الظروف في الفترة القادمة فسيكون بناء على دراسة الظروف المحيطة جيدا .
واستطرد الصقر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ان الترشح لاتحاد الكرة سيكون بناء على دراسة كاملة للمجلس بشكل عام ورؤية إذا ما كان تقلد المنصب سيضيف للكرة أم لا
ومن المقرر إن تقام انتخابات الجبلاية المقبلة، يوم 30 أغسطس المقبل فى حالة موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على الموعد المحدد من قبل اللجنة الخماسية.
وكانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، قد استبعاد 3 أندية جديدة من الجمعية العمومية الجديدة للجبلاية، والتى سيكون لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة وهي أندية غزل شبين وغزل المحلة وجينيس، ليصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية 95 ناديًا، بسبب عدم توفيق هذه الأندية أوضاعها وفقا لقانون الرياضة الجديد.
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