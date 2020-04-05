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الامارات | الجمهور الإيطالي يطالب بمنح اللقب إلى "رابع الدوري".. لهذا السبب!

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "فوتبول إيطاليا" بأن مشجعون أطلقوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى إلغاء ومنح اللقب إلى نادي أتالانتا الذي يحتل المركز الرابع متأخراً بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس المتصدر.

وأفاد الموقع أن "السبب يكمن في أن نادي أتالانتا ينتمي إلى مدينة بيرجامو وهي أكثر المدن الإيطالية تضررا من فيروس ، إذ يقطنها نحو 120 ألف شخص فقط، مع العلم بأن الوباء تسبب في وفاة أكثر من 4500 شخص منهم خلال الشهر الماضي".

ودار جدل كبير حول الدوري الإيطالي في الوقت الذي رفض فيه نادي يوفنتوس اعتباره بطلاً عن الموسم الحالي في حال إلغاء المسابقة.

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يذكر أن أتلانتا يقدم موسماً استثنائياً وبلغ الدور ربع النهائي في على الرغم من أنها المشاركة الأولى في تاريخه بدوري أبطال أوروبا الذي توقف كغيره من البطولات والأحداث حول العالم بسبب الجائحة.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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