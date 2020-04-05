الامارات | الجمهور الإيطالي يطالب بمنح اللقب إلى "رابع الدوري".. لهذا السبب!

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور الإيطالي يطالب بمنح اللقب إلى "رابع الدوري".. لهذا السبب! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "فوتبول إيطاليا" بأن مشجعون أطلقوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى إلغاء الدوري الإيطالي ومنح اللقب إلى نادي أتالانتا الذي يحتل المركز الرابع متأخراً بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس المتصدر.

وأفاد الموقع أن "السبب يكمن في أن نادي أتالانتا ينتمي إلى مدينة بيرجامو وهي أكثر المدن الإيطالية تضررا من فيروس كورونا، إذ يقطنها نحو 120 ألف شخص فقط، مع العلم بأن الوباء تسبب في وفاة أكثر من 4500 شخص منهم خلال الشهر الماضي".

ودار جدل كبير حول الدوري الإيطالي في الوقت الذي رفض فيه نادي يوفنتوس اعتباره بطلاً عن الموسم الحالي في حال إلغاء المسابقة.

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يذكر أن أتلانتا يقدم موسماً استثنائياً وبلغ الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا على الرغم من أنها المشاركة الأولى في تاريخه بدوري أبطال أوروبا الذي توقف كغيره من البطولات والأحداث الرياضية حول العالم بسبب الجائحة.