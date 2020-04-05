مانشستر سيتي يؤمن الحياة المعيشية لموظفيه في ظل أزمة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية قيام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بإرسال خطابات لجميع موظفيه خلال الساعات الماضية أخطرهم فيها بالتزامه الكامل بتسديد رواتبهم بنسبة 100%.

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وأصبح نادي مانشستر سيتي هو الأول في إنجلترا يعلن رفضه اقتطاع جزء من رواتب اللاعبين أو الموظفين، في الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها معظم أندية العالم في الوقت الراهن بسبب توقف الأنشطة الرياضية لتفشي فيروس كورونا.

وكان نادي ليفربول قد أعلن أمس السبت تحويل عددًا من موظفيه إلى نظام :"الفورلوج"، وهو النظام الذي يلجأ له مسئولو المؤسسات في إنجلترا بتسريح عددًا من الموظفين مؤقتا، وتحوّل مسؤولية دفع رواتبهم إلى الحكومة.

يُذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي كانت قد أعلنت استمرار تعليق المنافسات والمباريات لأجل غير مسمى بعدما كان مؤجل حتى يوم 30 إبريل الجاري، حيث رهنت الرابطة موعد العودة بالوقت الذي يتم التأكد فيه من عدم تعرض أي عنصر في اللعبة لأذى بشأن فيروس كورونا.