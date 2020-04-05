اخبار الرياضه

مانشستر سيتي يؤمن الحياة المعيشية لموظفيه في ظل أزمة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر سيتي يؤمن الحياة المعيشية لموظفيه في ظل أزمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية قيام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بإرسال خطابات لجميع موظفيه خلال الساعات الماضية أخطرهم فيها بالتزامه الكامل بتسديد رواتبهم بنسبة 100%.

Advertisements

وأصبح نادي مانشستر سيتي هو الأول في إنجلترا يعلن رفضه اقتطاع جزء من رواتب اللاعبين أو الموظفين، في الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها معظم أندية العالم في الوقت الراهن بسبب توقف الأنشطة لتفشي فيروس كورونا.

وكان نادي قد أعلن أمس السبت تحويل عددًا من موظفيه إلى نظام :"الفورلوج"، وهو النظام الذي يلجأ له مسئولو المؤسسات في إنجلترا بتسريح عددًا من الموظفين مؤقتا، وتحوّل مسؤولية دفع رواتبهم إلى الحكومة.

يُذكر أن رابطة كانت قد أعلنت استمرار تعليق المنافسات والمباريات لأجل غير مسمى بعدما كان مؤجل حتى يوم 30 إبريل الجاري، حيث رهنت الرابطة موعد العودة بالوقت الذي يتم التأكد فيه من عدم تعرض أي عنصر في اللعبة لأذى بشأن فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يؤمن الحياة المعيشية لموظفيه في ظل أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا