شكرا لقرائتكم فضل الله يكشف الشرط الوحيد لتتويج الأهلي بطلا للدوري حال إلغاء المسابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي، مصير بطل الدوري المصري هذا الموسم، حال الغاء المسابقة، مجيبا على السؤال الذي يشغل الشارع الرياضي حول هوية البطل، في ظل الفارق الكبير الذي يتصدر به الأهلي جدول الترتيب، بعد انقضاء نصف المسابقة تقريبا.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة بفارق 16 نقطة عن المقاولون صاحب الوصافة والذي خاض 18 مباراة.

وتقرر إيقاف النشاط الرياضي في مصر(التدريبات والمباريات) وذلك لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن الحفاظ على صحة كافة جميع الأجهزة واللاعبين لحين إشعار آخر بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراته على العالم.

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وقال فضل الله في تصريحات خاصة، أن الفيفا ليس من اختصاصها اجبار الاتحاد المصري لكرة القدم على الغاء المسابقة المحلية أو استئنافها، موضحا أ، الدوري شأن محلي خالص وأي قرار يخصه ملك للاتحاد المصري لكرة القدم، وليس للاتحاد الدولي سلطة عليه.

وعن تتويج الأهلي باللقب قال فضل الله: "لائحيا لا يجب اعتبار فريق متوجا بالبطولة ومازال هناك مباريات كافية لتغيير جدول الترتيب، وإذا كان الاتحاد المصري لكرة القدم عازم على اعتبار الأهلي بطلا للمسابقة فلابد من موافقة الأندية الـ17 الأخرين المشاركين في المسابقة واعتراض ناد واحد فقط يجعل القرار باطلا".

وتابع: الأصل في اللائحة عند تنظيم أي مسابقة هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومادام هناك فرق أخرى مازالت تملك حظوظ التتويج بالبطولة فلا يمكن لاتحاد الكرة تنصيب بطلا عليها، لأن هذا يخل بالمبدأ ويظلم الفرق المنافسة".