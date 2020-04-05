شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى عن تخفيض عقود اللاعبين: أمر مهم ويجب تحقيقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق و المدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش أن تعاون نجوم الكرة و المدربين فى أمر تخفيض العقود والرواتب أمر مهم فى ظل توقف النشاط لحماية اللاعبين من فيروس كورونا.

وقال عبد الحميد بسيونى فى تصريح لـ الخليج 365 أن تعاون النجوم فى تخفيض الرواتب أمر مهم من أجل المساهمة فى عدم تأخير الأندية رواتب العمال و الموظفين البسطاء و هذا هو الأهم .

و أشار بسيونى أن هذا أمر إنسانى يجب على الجميع مراعاته دون الشعور بأى غضب أو ضغينة خاصة أن الكل يعلم إننا نمر بظروف صعبة فى هذه الفترة .

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وتدرس بعض الأندية تخفيض عقود ورواتب اللاعبين ، بينما يرفض البعض تطبيق هذا الأمر بالرغم من إيقاف النشاط .

كان اتحاد الكرة قد أعلن إيقاف بطولة الدوري بمختلف أقسامه حتي منتصف شهر ابريل المقبل بسبب فيروس كورونا.

أطلق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة في هذه الظروف التي يمر بها العالم التي تتطلب مواجهة فيروس كورونا بإجراءات حازمة، مما تسبب في إيقاف النشاط الكروي ومن ثم توقف أي دخول مالية للاعبي القسمين خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري خلال الساعات المقبلة عن إنشاء صندوق لهذا الغرض مع الكشف عن رقم الحساب البنكي الداعم له ، أمام نجوم كرة القدم وأندية القسم الممتاز والعاملين بها ومحبي اللعبة للمساهمة في هذه المبادرة الخيرية لصالح لاعبي القاعدة العريضة لكرة القدم المصرية ودعمهم في هذه الأزمة داعين المولى عز وجل أن تنتهي قريبا وتعود الحياة إلى طبيعتها ومن بينها كرة القدم عشق الملايين.