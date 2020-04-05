شكرا لقرائتكم أحمد حسن : محمد هاني لاعب جيد والزمن هو الحكم على قرار رحيل فتحي من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن قرار رحيل أحمد فتحي عن القلعة الحمراء قرار احترافي من الدرجة الأولى خاصة وأن اللاعب وضع عدة عوامل نصب عينه بشأن مستقبله في الملاعب بشكل عام

وأضاف الصقر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ظروف اللاعب هي التي تحدد وجهته ، مشيرا إلى أن أحمد فتحي تعامل مع ملف تجديده للأهلي باحترافية والزمن وحده كفيل بالحكم على تجربته المقبله بعد رحيله عن الأهلى سواء كانت داخل مصر أو خارجها

وعن بدائل فتحي فى الأهلى قال أحمد حسن : محمد هاني لاعب جيد ويحتاج إلى شخصية أقوى فقط داخل الملعب ولكن لاينقصه أي شق فنى في رأيي ، خاصة وأن فايلر كان يعتمد على هانى في ظل وجود فتحي أيضا وهو ما يؤكد أن اللاعب لديه الكثير ليقدمه مع القلعة الحمراء

أما من خارج الأهلى فقال أحمد حسن أن اللاعب عمر جابر هو الأفضل فى الفترة الحالية في الجبهة اليمنى - من وجهة نظري ، إلا أن انتماؤه للزمالك سيصعب من فكرة تواجده داخل القلعة الحمراء - على حد قوله .

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وكان أحمد فتحي قد رفض تجديد عقده مع الأهلي للخلاف حول أمور مالية وفضّل اللاعب الأنتقال لنادي بيراميدز مطلع الموسم المقبل وتناثرت أنباء حول تفاوض الأهلي مع أكثر من ظهير أيمن بالدوري المحلي أمثال باهر المحمدي (الإسماعيلي) وكريم العراقي( المصري) ورجب بكار( بيراتميدز) وعلى فوزي(أنبي).