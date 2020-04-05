شكرا لقرائتكم وليد سليمان بعد تصريحات إبراهيم سعيد : "القافلة تسير و ........." ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتعرض وليد سليمان لإنتقاد من عدد من المحللين و أبرزهم إبراهيم سعيد لاذى وصفه بأنه لاعب ضعيف و لا يستحق الملايين .



وليد سليمان

بات وليد سليمان الناجى الوحيد والفائز الأكبر من رحيل الأربعة الكبار فى الأهلى، بعد ما شهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا حول تجديد عقود حسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحى وشريف إكرامى، فرحل ثلاثة منهم وبقى الحاوى وحيدا فى صفوف الأهلى للموسم المقبل.

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وتعامل الأهلى باحترافية شديدة مع تجديد ملف رباعى الفريق الكبار، وأسند الأمر برمته إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكذلك بتوصيات من الجهاز الفنى للفريق وعلى رأسه السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء .

جدد مسئولو النادي الأهلي عقد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق لمدة موسمين، بعد الجلسة التي عقدت بين الحاوي ولجنة التخطيط بالنادي التي يرأسها محسن صالح، وأعلن الأهلى عن التجديد لوليد سليمان.

ووقع وليد سليمان لاعب الاهلي مؤخراً على عقود تجديده مع القلعة الحمراء مقابل 22 مليون جنيه في موسمين خالصة الضرائب، بواقع 11 مليونا فى الموسم الواحد، على أن يتم استثناء اللاعب من نسبة المشاركة.