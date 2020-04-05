شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني يصف لجنة التخطيط فى الأهلى بـ" الكرة العويجة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه مجدي عبدالغني نجم النادي الاهلى السابق رسالة خاصة عبر حسابه الشخصي لمجلس إدارة النادي الأهلى بعد فشل المفاوضات بشأن تجديد أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق وإعلان رحيله عن القلعة الحمراء
وقال عبدالغني أن إدارة الأهلى تعاملت بشكل خاطيء في ملف تجديد اللاعب خاصة وأن الرقم الذي تم عرضه وهو 12 مليون في السنه مبالغ فيه جدا
وأضاف مستنكرا : أحمد فتحي العام الماضى كان يتقاضى 4 مليون فبأي منطق يحصل الموسمين القادمين على 24 مليون جنيها !
وهاجم عبدالغنى لجنة التخطيط بالأهلى : " فلوس مين دي حرام عليكم ده انتو لجنة كرة عويجه ، ورئيس الأهلى مشافش المليون غير بعد ما بطل كورة" في إشارة إلى محمود الخطيب نجم الأهلى السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالي
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبدالغني يصف لجنة التخطيط فى الأهلى بـ" الكرة العويجة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.