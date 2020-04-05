شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني يصف لجنة التخطيط فى الأهلى بـ" الكرة العويجة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مجدي عبدالغني نجم النادي الاهلى السابق رسالة خاصة عبر حسابه الشخصي لمجلس إدارة النادي الأهلى بعد فشل المفاوضات بشأن تجديد أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق وإعلان رحيله عن القلعة الحمراء

وقال عبدالغني أن إدارة الأهلى تعاملت بشكل خاطيء في ملف تجديد اللاعب خاصة وأن الرقم الذي تم عرضه وهو 12 مليون في السنه مبالغ فيه جدا

وأضاف مستنكرا : أحمد فتحي العام الماضى كان يتقاضى 4 مليون فبأي منطق يحصل الموسمين القادمين على 24 مليون جنيها !

Advertisements

وهاجم عبدالغنى لجنة التخطيط بالأهلى : " فلوس مين دي حرام عليكم ده انتو لجنة كرة عويجه ، ورئيس الأهلى مشافش المليون غير بعد ما بطل كورة" في إشارة إلى محمود الخطيب نجم الأهلى السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالي