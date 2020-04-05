شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقى مستهزئا بطلب أحد متابعيه تقييم محمد صلاح: لاعب ضعيف ياخوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغرب المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك، من سؤال أحد متابعيه على البث المباشر بالفيديو عن رأيه في الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي".

وقال بن شرقي مستهجنا السؤال، متيقنا من أن لاعب بحجم صلاح خارج التقييم: "محمد صلاح لاعب ضعيف يا خوي، أضعف لاعب شوفته في حياتي، مفيكش تغير السؤال".

وتابع بن شرقي ردا على سؤال أحد متابعيه في فيديو بث مباشر عن الزواج وهل يفضل الزواج بمغربية أو جنسية أخرى قائلا: "والله ما فيني أحكى وما خدت القرار، لما نحب مش هتفرق الجنسية".

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وعن أفضل محترف مغربي حاليا في أوروبا قال بن شرقي: "كلهم لاعبون مميزون، أشرف حكيمي وحكيم زياش وسايس، لدينا نجوم متألقون في أوروبا.

وأجرى المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المعار للاتفاق السعودي، حوارا مطولا بالفيديو "لايف" مع مواطنه أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، للحديث عن وضعياتهم مع كرة القدم وطال النقاش نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد في 2017، ونهائي نسخة 2018 بين الأهلي والترجي.

ويتواجد بن شرقى حاليا فى المغرب فى ظل توقف النشاط الرياضي حاليا ضمن إجراءات تجنب انتشار فيروس كورونا ويبحث مسؤولو النادي الأبيض، خلال الفترة الحالية حسم عدد من الأمور المختلفة فى ملف صفقات الصيف خلال الفترة الحالية مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، الذى بدوره يقوم بالتواصل مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء وذلك لحسم النقاط المختلفة بشأن الفريق سواء ملف الصفقات أو الاستعدادات التى يخوضها اللاعبين فى المنزل فى ظل تجميد الأنشطة الرياضية ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.