شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني : أحمد فتحي محترف ومحدش يقدر يمسح تاريخه وكله بيزايد عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مجدي عبدالغني رسالة خاصة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أحمد فتحي لاعب النادي الاهلى السابق بعد فشل مفاوضات تجديدة مع الفريق قائلا : الجميع يزايد على أحمد فتحي على الرغم من انه تعامل باحترافية في ملف تجديدة مع النادي

وأضاف : هناك العديد من الأطراف التي اقحمت نفسها فى ملف تجديد فتحي لكسب شهرة زائفة واصفا إياهم بصانعي "السبوبة" مؤكدا أحمد فتحي قيمة كبيرة في كرة القدم ومغريات الفلوس كبيرة وتصرف اللاعب منطقي وواقعي - على حد قوله ، ووجه رسالة إدارة الأهلى " لم تتعاملوا باحترافيه وسعيتو لتهييج الجمهور على اللاعب دون وجه حق " حرام عليكم "

واستطرد قائلا :" أي حد هيتحط مكانه مش هيرفض عرض أكبر وهناك أمثلة كبيرة لذلك في كرة القدم سواء لاعبين أو مسئولين "

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كما استنكر مجدي عبدالغني المبلغ الذي عرضته إدارة الأهلى على فتحي قائلا : " الرقم مبالغ فيه خاصة وأن سن فتحي لا يتناسب مع ذلك ولأن الأهلى أكبر من ذلك ولديه ناشئين " يسدو عين الشمس" وبناء عليه ما كان ينبغى أن يُطرح للاعب هذا المبلغ الضخم وهو في سن الـ34 "