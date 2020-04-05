شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقي: أحب طارق حامد وأعشق الدورى الإنجليزى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك، ردا على سؤال أحد متابعيه على البث المباشر بالفيديو عن الدوري الأحب لقلبه والذي يتمنى اللعب مع أحد فرقه، "طبعا الدوري الإنجليزي".

وقال بن شرقي أن طارق حامد هو من أحب وأقرب اللاعبين إلى قلبه وله معه ذكريات قوية وهو لاعب كبير ويستحق مكانة عظيمة".

وأضاف بن شرقي أن إسماعيل الحداد هو صديق طفولته وبدأت علاقتهما أيام الدراسة وهو لاعب مميز يتمتع بإمكانيات عالية.

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وعن محمد أوناجم قال بن شرقي لأحد متابعيه:"أوناجم صاحبي وحبيبي بس بينام بدري ومش موجود معانا في البث المباشر".

ويتواجد بن شرقى حاليا فى المغرب فى ظل توقف النشاط الرياضي حاليا ضمن إجراءات تجنب انتشار فيروس كورونا ويبحث مسؤولو النادي الأبيض، خلال الفترة الحالية حسم عدد من الأمور المختلفة فى ملف صفقات الصيف خلال الفترة الحالية مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، الذى بدوره يقوم بالتواصل مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء وذلك لحسم النقاط المختلفة بشأن الفريق سواء ملف الصفقات أو الاستعدادات التى يخوضها اللاعبين فى المنزل فى ظل تجميد الأنشطة الرياضية ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.