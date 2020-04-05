شكرا لقرائتكم سمير كمونة: فايلر مازال يحتاج وقتا حتى يتم تقييمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق، أن رينية فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، مازال يحتاج إلى الوقت لتقييمه، حيث أنه لم يقدم أوراق اعتماده بشكل كامل.

وقال كمونة في تصريحات خاصة: فايلر حتى الآن قدم أوراق اعتماده محلياً ولكن في أفريقياً ما زال هناك علامات استفهام على أداءه، وأستطيع القول بأنه مدرب جيد عندما يتوج ببطولة أفريقيا فقط.

وعن عقوبات كأس السوبر المصري التي تبعت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قال كمونة: أؤيد أي عقوبات لردع اللاعب الغير ملتزم، لإقرار النواحي الأخلاقية، ولكن كان يجب أن تكون القرارات رحيمة على البعض، فقرارات الجبلاية افتقدت للعدالة، مثل إيقاف لاعب لنهاية الموسم وآخر مجرد 10 مباريات.

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وكانت عدة اشتباكات قد نشبت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات فبراير الماضي، والتي فاز فيها أبناء ميت عقبة بنتيجة 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، حيث أصدر اتحاد الكرة عدة عقوبات على بعض اللاعبين في الأهلي والزمالك عقب المباراة.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى قررت إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى الممتاز، وتخلف عنها فريق نادى الزمالك، باعتبار الأهلى فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك فى نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائى للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادى الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.