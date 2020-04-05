شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني يناشد قيادات الدولة التدخل للحد من الإسراف داخل الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة السابق رسالة إلى رئاسة الجمهورية مجلس الوزراء ووزير الرياضة مطالبا إياهم في التدخل في الأموال التي تسخرها مجلس إدارات الأندية لشراء اللاعبين وقال عبدالغني عبر حسابه الشخصى : " ما يحدث داخل الأندية بشأن عقود اللاعبين أمر غير منطقي " كما استنكر المقابل المادي لعلى معلول : " ناشئيين الأهلى كلهم مافيهمش ظهير أيسر بدل على معلول اللي بياخد مليون دولار فى السنة ؟ " Advertisements جاء ذلك على خلفية فشل تجديد القلعة الحمراء لأحمد فتحي نجم الفريق مقابل 12 مليون في السنة الواحدة كما وجه عبدالغني رسالة خاصة لمجلس إدارة النادي الأهلى بعد فشل المفاوضات بشأن تجديد أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق وإعلان رحيله عن القلعة الحمراء وقال عبدالغني أن إدارة الأهلى تعاملت بشكل خاطيء في ملف تجديد اللاعب خاصة وأن الرقم الذي تم عرضه وهو 12 مليون في السنه مبالغ فيه جدا

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