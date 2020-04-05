شكرا لقرائتكم اعتقال مهاجم اتحاد جدة بسبب خرق حظر التجول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الشرطة الصربية يوم السبت اعتقال ألكسندر بريوفيش، مهاجم اتحاد جدة، يوم الجمعة، لخرقه حظر التجول المفروض في صربيا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقل التلفزيون الصربي الرسمي عن فلاديمير ريبيتش، قائد الشرطة الوطنية في الدولة الواقعة في منطقة البلقان قوله: اعتقل بريوفيتش مع عدة أشخاص آخرين وحولوا إلى مكتب الادعاء، لقد انتهكوا حظر التجول عندما كانوا يتناولون الشراب في بهو مطعم بأحد فنادق بلغراد، بعد موعد بدء سريان الحظر في الخامسة مساء وكانوا أكثر من خمسة أشخاص في المجمل.

وأوضح ريبيتش: الفندق أيضا يتحمل مسؤولية لأن القواعد تنص على عدم تقديم أي أطعمة أو مشروبات، فيما عدا توصيل الطلبات للمنازل.

وفرضت الحكومة الصربية حظرا للتجول من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا خلال أيام الأسبوع في حين فرضت حظرا أشد صرامة خلال عطلة نهاية الأسبوع بداية من الواحدة مساء السبت وحتى الخامسة من صباح الاثنين بهدف احتواء العدوى.

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كما طلبت الحكومة من السكان عدم الخروج في نزهات أو ممارسة أي أنشطة ترفيهية وكذلك تجنب أي تجمعات عامة للحد من انتشار الفيروس.

وحتى الآن بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في صربيا 1476 حالة إضافة إلى 39 حالة وفاة.

وبهذا أصبح بريوفيتش الذي يلعب لنادي الاتحاد السعودي ثاني لاعب صربي تعتقله الشرطة بسبب خرق حظر التجول في بلاده بعد لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد.

ووجهت اتهامات إلى يوفيتش في 19 مارس الماضي، بعد أن غادر منزله في إحدى ضواحي بلغراد حيث كان من المفترض أن يقضي فترة حجر صحي الزامي لمدة 28 عاما بعد عودته لبلاده قادما من إسبانيا.