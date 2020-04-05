شكرا لقرائتكم كوبي براينت ينضم إلى قاعة مشاهير كرة السلة الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم الراحل كوبي براينت أسطورة كرة السلة يوم السبت إلى قاعة مشاهير الدوري الأمريكي لكرة السلة، التي تبرز أهم النجوم الذين مروا على تاريخ اللعبة في أميركا.

وكان براينت توفي في أواخر يناير الماضي، مع ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما، في حادث تحطم طائرة بالقرب من لوس أنجليس .

ولعب براينت في فريق لوس أنجليس ليكرز بين عامي 1996 و2016 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري خمس مرات.