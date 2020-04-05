فورمولا واحد: ايكليستون يطالب بالغاء نسخة 2020 من بطولة العالم

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طالب العراب السابق لبطولة العالم للفورمولا واحد البريطاني بيرني ايكليستون بالغاء نسخة عام 2020 لانه على ما يبدو لن يقام العدد الكافي من السباقات لكي تكون صالحة جراء تفشي فيروس كورونا.
وتأجلت أو ألغيت ثماني جولات من بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد حتى الان في حين يحوم الشكل حول اقامة السباقات ال14 المتبقية في وقت يتفشى فيها وباء "كوفيد19" بشكل سريع حول العالم.
وبحسب قوانين بطولة العالم، يتعين اقامة 8 سباقات لتكون البطولة صالحة لكن ايكليستون يعتبر بان الامر ليس ممكنا وقال في تصريح لراديو "بي بي سي" "يتعين وقف بطولة العالم خلال العام الحالي على امل الانطلاق مجددا العام المقبل لانني لا أرى امكانية اقامة العدد الكافي من السباقات".
واضاف "يتعين اقامة 8 سباقات ولا اعتقد بامكانية اقامتها. انه وضع صعب".
وكان البريطاني لويس هاميلتون يأمل في معادلة الرقم القياسي من حيث عدد الالقاب في بطولة العالم المسجل باسم الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر، لكن البعض اعتبر بان الانجاز قد يكون ملطخا في حال تقلص عدد سباقات العام الحالي".
وتابع ايكلستون "لا اعتقد بان الامر سيختلف كثيرا على لويس. سيفوز بغض النظر عن عدد السباقات، أكانت 8 او 20".
وختم "سجلات بطولة العالم ستدون اسمه كبطل للعالم. الامر المؤسف هو انه في حال فاز بالسباقات الثمانية جميعها، فلن تكون بطولة عالم ممتازة".
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