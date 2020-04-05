رسالة غامضة من وليد سليمان (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه وليد سليمان نجم النادي الأهلي، رسالة غامضة لجماهيره بعد تغريدة منسوبة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب صاحب الـ35 عامًا عبر "تويتر" اليوم الأحد :"القافلة تسير و....." دون أي يوضح أكثر من ذلك.

إدارة الأهلي وتحديدًا لجنة التخطيط والتي يترأسها محسن صالح نجحت مؤخرًا في تجديد عقد "الحاوي" لمدة موسمين قادمين.

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وكان من المفترض أن ينتهي عقد وليد سليمان القادم من صفوف إنبي في موسم (2010 -2011) بنهاية الموسم الجاري قبل أن تستقر لجنة التخطيط على تجديد عقد اللاعب.

وشهدت الفترة الأخيرة حسم النادي الأهلي مصير الرباعي الكبير بعد التجديد لوليد سليمان مقابل رحيل حسام عاشور ورفض الثنائي الآخر شريف إكرامي وأحمد فتحي الاستمرار رفقة القلعة الحمراء في الموسم المقبل.