منافس محتمل لصلاح.. ليفربول يلجأ للسلاح الألماني في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم توقف نشاط الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا إلا أن هذا لم يمنع ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب من التفكير حول ملف تدعيمات الفريق في الموسم المقبل.

ليفربول خلال هذا الموسم استطاع في البداية أن يحقق لقب السوبر الأوروبي على حساب مواطنه تشيلسي ثم توّج "الريدز" بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية حقق نجاحًا محليًا أكثر من رائع حيث يتصدر ترتيب بريميرليج بعد مرورو 29 جولة وبفارق كبير وصل عند 25 نقطة عن منافسه وحامل لقب آخر نسختين مانشستر سيتي.

ورغم من ذلك عانى ليفربول بعض الشيء خاصة بوجود فارق في المستوى بين الأساسيين والبدلاء الأمر الذي جعل كلوب يبحث عن التعزيز في مختلف الصفوف في الصيف المقبل:

- مدافع لايبزيج يخطف الأنظار:

أصبح المدافع الكرواتي ديان لوفرين قريبًا من الرحيل عن صفوف ليفربول في الصيف المقبل في ظل اقتراب نهاية عقده حيث لا يمتلك سوى موسم مع "الريدز" الأمر الذي جعل اسمه مرتبطًا بالرحيل.

ليفربول في الفترة الماضية ارتبط بتعزيز الجانب الدفاعي رغم وجود فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب إلا أن هذا لن يكون كافيًا عند يورجن كلوب ليكون الاسم المرشح من الدوري الألماني وتحديدًا من فريق لايبزيج.

المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو يُعد المرشح الأبرز لتعزيز دفاع ليفربول خاصة بعدما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن دخول اللاعب صاحب الـ21 عامًا ضمن أهداف يورجن كلوب في الصيف المقبل إلا أن هذه الرغبة تصطدم أيضًا بوجود محاولات من جانب ريال مدريد لانتداب اللاعب.

- موهبة ليفركوزن على طاولة كلوب:

إذا أراد كلوب الحصول على خدمات لاعب الوسط الألماني الشاب كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن، سيحتم عليه الدخول في منافسة مع كبار أندية القارة نظرًا للموهبة الذي يتمتع بها صاحب الـ20 عامًا.

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كلوب دائمًا سياسته تكون نحو الدفع بالشباب وهذا ما يعني أن الألماني سيقاتل للحصول على خدمات هافيرتز والذي يُعد ضمن أهداف مانشستر سيتي وريال مدريد.

مدرب باير ليفركوزن بيتر بوش اعترف في وقت سابق أنه من الصعب الاحتفاظ بلاعبه والذي يُعد الطفل المعجزة في ألمانيا نظرًا لمشاركته في الموسم الرابع على التوالي في الدوري رغم سنه الصغير.

- منافس لصلاح:

يُعد تدعيم الجانب على رأس أولويات يورجن كلوب رغم وجود الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو إلا أن هناك أسماء مرشحة للتواجد في "الآنفيلد" بالموسم القادم.

هناك اسمان مرشحان للتواجد في ليفربول الأول مهاجم لايبزيج تيمو فيرنر والذي عبّر عن رغبته في الانتقال لصفوف "الريدز" بعدما وصفه بالفريق الأفضل في العالم.

أما الاسم الثاني، وهو هداف فيرد بريمن ميلوت راشيكا، حيث ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ليفربول يرصد مبلغ بقمية 33 مليون يورو لحسم صفقة مهاجم منتخب كوسوفو.

ويتميز كل من فيرنر وراشيكا باللعب في أكثر من مركز على المستوى الهجومي وهو مايناسب خطط يورجن كلوب نظرًا للأسلوب الذي يتبعه مع الثلاثي الحالي.